В РИА Рейтинг подготовили очередное исследование, основанное на данных Росстата, в котором проанализировали уровень безработицы в регионах России.

По итогам ноября 2020 – января 2021 гг численность безработных по методологии МОТ составила 4,46 миллиона человек. Уровень безработицы 5,9%, что на 1,3%. выше, чем годом ранее.

В региональном разрезе уровень безработицы (по стандартам МОТ) варьируется от 2,5% в Ямало-Ненецком автономном округе до 31,6% в Республике Ингушетия. В 40 регионах РФ уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Полный рейтинг можете посмотреть здесь.

Липецкая область в нем находится на 19 месте с довольно неплохим показателем безработицы (4,8%). На поиск работы в 3-м квартале 2020 года у липчан в среднем уходило 4,5 месяца (это 10-е место по России).

Среднее время поиска работы по регионам РФ в третьем квартале 2020 года составлило 6,1 месяца.

Дольше всего в России искали работу в Карачаево-Черкесской республике (10,1 месяца), Чеченской Республиках (10 месяцев), Республике Северная Осетия-Алания (9,3 месяца).

Быстрее всех работу находили в Санкт-Петербурге (2,1 месяца), Ленинградской области (3,8 мес.), Москве (3,9 мес.).