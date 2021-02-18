Суммарный госдолг регионов РФ по итогам 2020 года вырос на 18,1% и составил 2,496 триллиона рублей. Такие цифры приводит РИА РЕЙТИНГ, опираясь на данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов РФ на 1 января 2021 года к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов за 2020 год.

За 2020 год в 48 субъектах федерации объем госдолга вырос, в 15 – не изменился, в 22 – снизился. Долговая нагрузка на региональные бюджеты в целом по стране выросла на 4,8 процентных пунктов и составила 27,3%.

По итогам 2020 года остался всего один российский регион, у которого отсутствует государственный долг, – это Севастополь (ранее в список входила еще Сахалинская область). В группе лидеров с незначительной долговой нагрузкой: Москва (1,2%), Тюменская область (1,8%), Ленинградская область (2,2%), Алтайский край (3,1%).

Замыкают рейтинг такие регионы-должники, как Республика Мордовия (долговая нагрузка 195,2%), Республика Хакасия (137,5%) и Удмуртская Республика (130%).

По состоянию на 1 января 2021 года отношение госдолга Липецкой области к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета составляет 27,3% (годом ранее было 25,9%). Объем госдолга региона на 1.01.2021 составляет 13,52 млрд. рублей, эта сумма выросла за год на 7,5%.