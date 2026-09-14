Липецкая область на федеральном уровне представила опыт сохранения объектов культурного наследия

В Липецкой области состоялось заседание экспертной группы по вопросам сохранения объектов культурного наследия Российской Федерации и введения их в хозяйственный оборот. Регион был выбран для проведения мероприятия федеральным центром.

Примером успешного возрождения наследия стало имение Кожиных в Задонском округе. Ещё недавно заброшенный и разрушающийся объект культурного наследия сегодня восстанавливает инвестор.

В планах региона – новые амбициозные проекты: уникальная мельница Талдыкина в Елецком округе, легендарная усадьба Нечаевых с Шуховской башней в Полибино, знаковые объекты в Липецке и Ельце.

Губернатор региона Игорь Артамонов принял участие в заседании. Он отметил, что Липецкая область работает над созданием лучших условий для инвестирования в восстановление памятников, снижает административные барьеры, повышает качество инфраструктурной и консультационной поддержки.

«Сохранение наследия не должно быть бременем для государства или бизнеса. Это должно быть партнёрство, результатом которого станет сохранение истории и культуры. Мы видим, как много объектов можно возродить, если создать понятные и выгодные условия для инвесторов», – прокомментировал Игорь Артамонов.