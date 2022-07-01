Делегация Липецкой области во главе с первым заместителем губернатора Александром Рябченко и спикером облсовета Дмитрием Аверовым принимает участие в IX Форуме регионов России и Беларуси. Он открылся сегодня и продлится два дня.

В этом году форум регионов проходит в непростое для обеих стран время – время беспрецедентных экономических санкций против России и Республики Беларусь. В этой связи на первое место вышли вопросы импортозамещения и экономической устойчивости. «У Липецкой области и Республики Беларусь много общих интересов как у исторически близких народов и давних партнеров. Мировая ситуация диктует нам искать новые сферы для сотрудничества, укреплять его, подписывая новые соглашения об установлении побратимских отношений, создавать новые продукты в части импортозамещения и развития торгово-экономического взаимодействия», – отметил Александр Рябченко.

Липецкая область постоянно расширяет сотрудничество с Республикой Беларусь. Первым заместителем губернатора Александром Рябченко и главами Становлянского, Тербунского и Хлевенского районов совместно с коллегами из других областей России и Беларуси были затронуты актуальные темы в рамках секции «Белорусско-российское взаимодействие в сфере АПК как важнейшее условие обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства». В заседании секции «Эффективное импортозамещение в Союзном государстве: проекты, стимулы, координация» приняли участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, а также главы Данковского и Грязинского районов Липецкой области.

В рамках форума продолжилось взаимодействие Тербунского района Липецкой области с Чечерским районом Гомельской области Республики Беларусь. Был подписан план двухсторонних мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. По итогам первого дня работы сегодня были подписаны четыре соглашения об установлении партнерских (побратимских) отношений между муниципальными районами Липецкой области и районами Могилёвской, Брестской и Гродненской областей Беларуси.

Республика Беларусь последние годы является ведущим торговым партнером Липецкой области среди стран СНГ. А среди всех стран по объему торгового оборота занимает шестое место. За 2021 год внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь увеличился на 36,7% и составил 275,6 млн долларов. Экспорт Липецкой области в Беларусь за 2021-й составил 211,7 млн долларов, увеличившись на 60,8%. Главными товарными группами экспорта являются сталь, жмых и шрот подсолнечника, угольные смолы, безалкогольные напитки.

«Участие в подобных форумах способствует созданию прочной основы для развития и укрепления международных и межрегиональных контактов в будущем, в том числе в сфере продвижения региональных экспортных проектов и инициатив. А также содействует реализации Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», успешно внедряемого в Липецкой области», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.