Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписано между управлением культуры и туризма Липецкой области и министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в ходе первого дня работы XVI Международной туристической выставки «Интурмаркет».

Для обеих сторон это соглашение – новый виток сотрудничества, амбициозные планы и совместные проекты. Приоритетные направления: содействие в установлении и расширении деловых контактов в сфере туризма, оказание информационной и консультационной поддержки по вопросам формирования туристских программ, обмен опытом по вопросам туристского маркетинга, в том числе туристкой привлекательности регионов.

Делегации из Липецка неоднократно посещали Республику Дагестан в рамках делового сотрудничества и творческого взаимодействия, представители нашего региона успешно принимали участие в семинарах и конференциях. Срок действия соглашения – пять лет. Первые договоренности уже есть, впереди – совместные проекты.

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с регионами в сфере туризма, – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Республика Дагестан интересна своей богатой культурой, уникальными традициями, фантастическими природными видами. Уверен, это будет интересное и плодотворное взаимодействие».