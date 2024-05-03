Социальные услуги за первые три месяца этого года получили больше 102 тысяч жителей Липецкой области старшего возраста. Это 30 процентов от общего числа пожилых людей и инвалидов – лучший показатель по России. Такую статистику подготовил Минтруд.

«Возглавить такой рейтинг — огромное достижение всей нашей команды. Мы работаем в сотрудничестве с нашими медиками и некоммерческими организациями. Видим, каких прекрасных результатов можно добиться, действуя сообща и на благо наших жителей», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для липчан старшего возраста и инвалидов в области действует широкий спектр социальных услуг. Прежде всего, это социальное обслуживание в стационарной и надомной форме. Им могут воспользоваться люди, потерявшие полностью или частично в силу возраста или болезни способность к самообслуживанию. В полустационарной форме услуги получают как люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – в Доме ночного пребывания, так и граждане старшего возраста, например, в дневном отделении Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Ещё одно направление – проект «Липецкое долголетие». Сейчас в нем участвуют более 24 тысяч жителей области серебряного возраста, из них более трёх тысяч присоединились в первые месяцы года. Для участников проводятся оздоровительные мероприятия, творческие занятия, экскурсии, встречи. Активное участие в организации работы с людьми «серебряного» возраста принимают некоммерческие организации. Все занятия бесплатны. Благодаря внедрению в регионе в 2023 году цифровой платформы «Патронаж» участники проекта «Липецкое Долголетие» практически ежедневно получают на свои смартфоны персональные предложения по участию в мероприятиях от социальных кураторов. Платформа работает и в обратном направлении – при необходимости пользователь может запросить различные услуги, консультации от социального куратора.

Сотрудники соцзащиты помогают и пациентам четырёх больниц Липецка в рамках проекта «Служба социальных помощников». Они способствуют адаптации пожилых пациентов в лечебном учреждении, оформлению технических средств реабилитации, инвалидности, поддержанию или восстановлению связи с родственниками, перевозке после выписки. Граждане старшего возраста и инвалиды получают при необходимости срочные соцуслуги и консультации. Развиваются технологии, которые помогают заменить обслуживание в стационарах на домашнее. Это школа ухода, тренировочные квартиры, санаторий на дому, реабилитация инвалидов и проект «Ступени к здоровью», помогающий людям восстановиться после инсульта.

За консультациями можно обращаться можно по номеру единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, доб. 2.