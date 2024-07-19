Российский бренд электромобилей №1 EVOLUTE приступил к производству первого в России кроссовера с гибридной силовой установкой i-SPACE. Сборка организована на заводе по производству электромобилей в Липецкой области – на заводе «Моторинвест» в Краснинском районе.

Новая модель имеет семиместный салон с возможностями трансформации. В числе опций оснащения – высококлассная акустическая система, мультимедийный комплекс, климат-контроль с интеллектуальной функцией очистки воздуха. Evolute i-SPACE оборудован исключительным набором высокотехнологичных функций. Это система мониторинга слепых зон, ассистент смены полосы, система предупреждения о столкновении при движении задним ходом, информационный помощник, оповещающий о перекрестном трафике сзади. Имеется встроенный видеорегистратор, камера кругового обзора 360, датчики дождя и света, функция безопасного открытия дверей, предусмотрен особый режим для движения по снегу.

Запас хода Evolute i-SPACE составляет 1 150 километров, причем на чистой электротяге гибрид способен преодолеть до 87 километров. Это позволяет перемещаться по городу в течение дня без использования бензинового мотора. Важным преимуществом каждого владельца EVOLUTE является оригинальная гарантия: три года или 100 000 километров пробега в зависимости от того, что будет актуально. Также доступна услуга «Помощь на дороге», которая включает опцию эвакуации до зарядной станции в случае непредвиденных обстоятельств.

«Предприятие работает в Липецкой области почти два года. Интерес к выпускаемой продукции есть, заявки поступают из многих регионов, в том числе на оптовые поставки от предприятий, например, служб такси. Привлекает экологичность и экономичночность электрокаров», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Предприятие вносит существенный вклад в благополучие муниципалитета, в котором располагается. В частности, решает задачу трудоустройства и профессиональной подготовки кадров для производства. О том, как себя находят в непривычной профессии сельчанки, а также о трудоустройстве школьников на лето, рассказал информационный портал Липецкмедиа.