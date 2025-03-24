Липецкая область начала ремонтировать первую дорогу по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Липецкая область начала работу по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Стартовал ремонт улицы Ковалёва в Липецке. Всего в областном центре в этом году сделают 11 участков.

Губернатор Игорь Артамонов, комментируя работы на Ковалёва, подчеркнул: участок выбран исходя из его неудовлетворительного технического состояния и количества обращений местных жителей, которые на различных ресурсах упоминали про трещины, выбоины и колеи. «Решать вопрос начали ещё в прошлом году – выделили дополнительные средства из облбюджета. Сделали большими картами участок от окружного шоссе. В этом году хорошую дорогу продлим», — отмечает глава региона.

Сейчас на участке протяжённостью 3,65 километра, расположённом от дома №1 до дома №126, идут фрезеровочные работы: подрядчик избавляется от старого покрытия. Отмечается, что перекрытий участка не будет. Для того, чтобы избежать заторов из-за техники, работы будут приостанавливаться в часы пик. На этапе укладки асфальта стыки между полосами укрепят битумной лентой, чтобы шов в последствии не разошёлся. Дополнительную защиту предусмотрели из-за насыщенного трафика. Ежедневно здесь проезжают большегрузы расположенных рядом предприятий, общественный транспорт и легковые авто жителей частного сектора.

«На Соколе в этом году по нацпроекту отремонтируем четыре участка. После Ковалёва зайдём на Баумана, сделаем 2 км от кольцевой развязки до выезда из города. В частном секторе тоже будем работать – на улицах Известковой и Свердлова возле Студёновского карьера», – подытожил Игорь Артамонов.