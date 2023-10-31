Липецкая область досрочно завершит программу по расселению аварийного жилфонда и приступит к новой. О запуске следующего этапа сегодня на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Аверов. Он отметил, что сейчас программа проходит согласование и Липецкая область внесена в разряд регионов-отличников, которым в числе первых доверят выполнение следующего этапа.

«Приятно, что работу Липецкой области высоко оценили. Программу по расселению аварийного жилфонда мы выполняем досрочно и готовы к реализации нового этапа», – отметил Игорь Артамонов.

Запустить следующий этап программы планируют в 2024 году. Расселять будут дома, признанные аварийными после 1 января 2017-го и до 1 января 2022 года.

«Если Липецкая область в текущем году досрочно опережающими темпами выполняет программу по расселению людей, чьё жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года, то целый ряд регионов серьёзно буксует. Более чем в 30 субъектах есть риск неисполнения в связи с серьёзным удорожанием стройматериалов. Поэтому ещё раз отмечу слаженную и эффективную работу команды нашего региона», – сказал Дмитрий Аверов.

Кроме того, Дмитрий Аверов добавил, что Липецкая область сохранит и всё финансирование на программы по благоустройству. Бюджет предусматривал сокращение средств. Однако Липецкой области удалось отстоять свою позицию и получить подтверждение, что регион получит весь одобренный ранее объём средств.