16 марта 2021 года сотрудники управления инвестиций и инноваций администрации Липецкой области приняли участие в вебинаре на тему: «Тайваньская индустрия интеллектуального машиностроения», который был организован некоммерческой правительственной организацией по содействию торговле на Тайване Taiwan External Develoment Council (TAITRA) совместно с Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей и с Ассоциацией экспортеров и импортеров.

На мероприятии был осуществлен обзор возможностей тайваньского машиностроения и тайваньских заводов деревообрабатывающего оборудования, проведена презентация возможностей импорта продукции тайваньского машиностроения. А также была организована виртуальная экскурсия по машиностроительной выставке TIMTOS Hybrid 2021, которая проходит в гибридном онлайн и офлайн формате в г. Тайбей в период с 15 по 20 марта 2021 года. Представители тайваньских компаний ответили на актуальные вопросы участников вебинара и предложили выгодные варианты сотрудничества.

Участие в подобного рода вебинарах проходит в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и в целом содействует дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и Тайванем.

За 12 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Тайванем составил 4,2 млн. долларов США. При этом основную часть товарооборота составляет импорт, доля которого составила 84%. Торговое сальдо отрицательное: 2,9 млн. долларов США. Доля Тайваня в общем внешнеторговом обороте области составляет 0,1% .

Объем импорта в Липецкую область из Тайваня составил 3,6 млн. долларов США. Основные товарные группы импорта: пластмассы и изделия из них, черные металлы, изделия из черных металлов.

Объем экспорта в Тайвань составил 0,7 млн. долларов США. Основу экспорта составили табак и промышленные заменители табака, реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части.