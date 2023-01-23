Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе и Липецкой области. «Правительство разработало новый инструмент финансирования развития ЖКХ, который позволит в целом по стране усовершенствовать не менее 100 площадных объектов и заменить до 8 тысяч километров инженерных сетей. В рамках новой программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры выделены первые 30 миллиардов рублей, и мы уже утвердили программы 14 субъектов, которым из Фонда развития территорий будет направлено около 16 миллиардов рублей», – заявил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Общая стоимость программы Липецкой области составит 1,52 млрд рублей, 934,7 млн рублей из них – средства фонда. Благодаря утверждению региональной программы в 2023-2024 годах в регионе планируется построить, реконструировать и модернизировать 139,15 километров сетей и пять объектов производственного назначения. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг почти для 19 тысяч человек.

«Только по итогам реализации этих 14 региональных программ за первые два года качество коммунальных услуг улучшится для порядка 450 тысяч граждан, а в целом эффект от модернизации инфраструктуры почувствуют жители всей страны», – подчеркнул вице-премьер. Марат Хуснуллин также заявил, что в 2023 году модернизация ЖКХ является одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли, которое также осуществляется в рамках других программ финансирования.

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил, что основной упор в реализации данной программы делается на модернизацию линейных объектов: сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. «Эффектом станет снижение износа сетей и улучшение качества предоставления коммунальных услуг, – сказал он. – Сейчас идет стадия подготовки. Регионы совместно с Фондом развития территорий формируют свои программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно отметить, что мероприятия этих программ направлены на обновление объектов с максимальной аварийностью и синхронизированы с другими федеральными и региональными программами».

«Липецкая область использует все источники финансирования для модернизации коммунальных сетей, в том числе нацпроекты и инфраструктурное меню. Активная работа в этой сфере, направленная на повышение качества жизни населения, будет продолжена», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры запущена по поручению Президента России Владимира Путина. Она рассчитана на 2023–2027 годы и будет реализовываться по пятилетним комплексным региональным программам. Средства будут выделяться в том числе на оплату строительно-монтажных работ, закупку оборудования и материалов, оплату работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации. В 2023-2024 годах на реализацию программы из федерального бюджета планируется выделить 130 млрд рублей. Оператор программы – ППК «Фонд развития территорий».