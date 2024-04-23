Расходы бюджета Липецкой области увеличиваются почти на 7 млрд рублей. В основном они вырастут за счёт остатков средств на счетах, а именно на 6,6 млрд рублей. Еще около 200 млн рублей поступили из федерального бюджета. Поправки в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесли депутаты Облсовета на сессии.

Регион приступает к масштабным ремонтам жилых домов и социальной инфраструктуры. Так, 1 млрд рублей выделяется на проведение капремонта общедомовых инженерных сетей, 550 млн – на капитальный ремонт учреждений образования и социальной сферы. Более 130 млн рублей направят на благоустройство стадиона в Прометее, на текущий ремонт общежития Елецкого колледжа инновационных технологий. Около полумиллиарда рублей направят на организацию холодного водоснабжения в микрорайоне посёлка «ЛТЗ» в областном центре.

Существенный объём средств пойдёт из областного бюджета на поддержку и развитие липецкого здравоохранения. Около 800 млн рублей направят на бесплатные лекарства для онкобольных, почти 260 млн рублей – на капитальный ремонт больниц и поликлиник, подготовку их к отопительному сезону и оснащение новым оборудованием. 55 млн рублей выделяется на единовременные выплаты врачам, на 40 млн рублей закупят автомобили скорой медицинской помощи.

С учётом вносимых изменений, доходы областного бюджета в 2024 году составят 104 млрд рублей, расходы – 136 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 32 млрд рублей, он полностью обеспечен источниками финансирования в виде переходящих остатков средств с прошлого года.

«Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти».