В регионе

Липецкая область направляет гуманитарный груз бойцам именного артдивизиона

21 час назад

По просьбе военнослужащих первого липецкого артдивизиона имени Ивана Флёрова регион организовал отправку гуманитарного груза на передовую. Подготовлены необходимые стройматериалы для укрепления позиций, собранные по запросу самих бойцов.

«Эти ребята – наша гордость и щит. С честью несут службу, прикрывая товарищей огнём своих орудий. Пока наши бойцы на защите Родины, мы обязаны поддерживать их всем необходимым. В единстве – наша сила. Победа обязательно будет за нами», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Военнослужащие артдивизиона имени Ивана Флёрова принимают активное участие в специальной военной операции, демонстрируя мужество и высокий профессионализм. Груз будет доставлен им в кратчайшие сроки.

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