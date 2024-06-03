Агропромышленный комплекс Липецкой области по результатам работы за 2023 год вошел в ТОП-10 регионов-экспортеров России. Липецкие предприятия экспортировали товаров примерно на 1 млрд долларов. В этом году также наблюдается рост показателей. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители региона отгрузили товаров на сумму более 350 млн долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом доложил вице-губернатор Игорь Кремнёв на оперативном совещании в областном правительстве.

«За последние пять лет область в 2,5 раза увеличила объем экспорта продукции АПК. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась. Успешность сельскохозяйственной отрасли особенно важна, поскольку для нашего региона это одно из основных направлений экономики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отдельно Игорь Кремнёв отметил масложировую отрасль, на которую приходится более 50% экспорта продукции АПК региона. К концу 2024 – началу 2025 года в Липецкой области планируется открытие еще двух предприятий по переработке масличных. Это «Черноземье» в Тербунском районе и завод по производству подсолнечного масла в Добровском округе. В Липецкой области активно развивается сформировавшийся масличный кластер и есть хорошие перспективы по отгрузкам и наращиванию экспортного потенциала. В ближайшие несколько лет в регионе будут реализованы проекты по производству продуктов с добавленной стоимостью – то есть по глубокой переработке растениеводческой продукции, которая не только востребована на внутреннем рынке, но и может отправляться на экспорт.