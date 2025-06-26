Липецкая область наращивает экспорт соевого масла

Липецкое соевое масло охотно покупают за границей. За неполные шесть месяцев на экспорт из региона отправили почти четыре тысячи тонн этой продукции, что втрое больше, чем за такой же период прошлого года.

Самым крупным импортёром стала Республика Беларусь. На 15 июня текущего года туда было отправлено 2,3 тысячи тонн этого продукта. Также липецкое соевое масло импортируют Китай, Индия и страны ближнего зарубежья.

«Успехи в экспорте соевого масла – это результат системной работы по развитию агропромышленного комплекса. Мы не только увеличиваем площади под соей, но и активно внедряем современные технологии переработки, что позволяет нам выходить на новые международные рынки. Это важный вклад в экономику региона и подтверждение качества нашей продукции», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в региональном минсельхозе, производство соевого масла ежегодно растёт в Липецкой области. Увеличиваются площади под соей. В прошлом году в области был получен рекордный урожай этой культуры – 354,5 тысячи тонн. Также произведен рекордный объём соевого масла – 113,9 тысячи тонн. За рубеж было отправлено 8,4 тысячи тонн.

«В этом году по производству соевого масла мы уже идем с опережением показателей прошлого года, что способствует увеличению экспорта. Это одна из задач, которые поставил перед аграриями Президент страны», – отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.