Почти 700 тысяч тонн продукции АПК экспортировали липецкие предприятия в первом полугодии 2023 года, сообщает управление сельского хозяйства.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт» Липецкая область в 2022 году вошла в топ-15 регионов страны по объёмам экспорта АПК и в топ-10 – по экспорту масложировой продукции. На последний в первом полугодии текущего года, по предварительным данным, приходится основная доля в экспортной структуре липецкого агропромышленного комплекса.

По итогам первого полугодия 2023 года за рубеж уже отправлено 300 тысяч тонн растительных масел и жмыхов. Смещение от сырьевого экспорта, такого как, зерновые и семена масличных культур, к продукции с высокой добавленной стоимостью, в число которых входят растительные масла и растительные жмыхи, стало возможным благодаря активному развитию перерабатывающих мощностей. На территории области работают современные предприятия по переработке масличных. Многие из них построены или реконструированы с государственной поддержкой в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также в рамках нацпроекта липецким производителям масличных, для стимулирования производства данных культур, оказывается господдержка. В 2023 году на эти цели направлено 8,9 млн рублей.

Экспорт зерновых культур пока переместился на второе место. В первом полугодии за рубеж было вывезено порядка 190 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Кроме того, предприятия липецкого АПК отправляли на экспорт корма для животных, сахар, дрожжи, отруби, зернобобовые, свекловичный жом и прочие товары.

Продукция АПК региона поставляется более чем в 80 стран мира. Основными странами-импортёрами являются Китай, Турция и Латвия. На них приходится более 60 % от общего объёма сельхозэкспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении. С момента начала реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», который стартовал в 2017 году, экспорт липецкого АПК увеличился более чем в четыре раза.

«Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Радует, что по многим направлениям агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в стране. Это говорит о грамотном управлении и эффективной стратегии развития», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.