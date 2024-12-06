Липецкая область наращивает объемы производства основных продуктов питания. Так, отмечается рост производства пищевых продуктов, по которым регион входит в топ-3 производителей страны. За 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство переработанного картофеля увеличилось на 20,8%, мясосодержащих консервов – на 21,8%, замороженных фруктов и ягод – на 12,2%, сахара – на 13,2%, дрожжей – на 17,2%.

Положительная динамика наблюдается и в производстве детского питания. По этому направлению регион уже много лет удерживает лидирующие позиции в России. За прошедшие 10 месяцев в регионе выпущено 58,7 тыс. тонн молочной продукции для детей. Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство мясной продукции для детского питания увеличилось на 10% и составило 7,2 тыс. тонн.

Выросло производство растительных масел. За 10 месяцев текущего года их выпущено на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже традиционно самый большой рост показывает соевое масло. Его выпуск вырос на 79,4%. Кроме того, в регионе выросло производство круп на 21%, консервов из мяса и субпродуктов птицы – на 25,6%, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы – на 18,9%, обработанного молока – на 21,2%, творога – на 21,1%, сливочного масла – на 8,1%.

«Липецкая область выпускает намного больше продукции пищевой промышленности, чем необходимо для внутреннего потребления и входит в топ-15 регионов обеспечивающих продовольственную безопасность страны», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за 10 месяцев 2024 года достиг 258,6 млрд рублей. Это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс производства пищевых продуктов в Липецкой области, по данным Росстата, вырос на 2,6%.

В управлении сельского хозяйства Липецкой области напомнили: Президент России поставил перед агропромышленным комплексом задачу до 2030 года увеличить объем производства минимум на четверть. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области активно работают в этом направлении, наращивая объемы производства продукции и расширяя ассортимент.