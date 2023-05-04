Большинство направлений пищевой и перерабатывающей промышленности АПК Липецкой области за первые три месяца 2023 года показали хорошую динамику. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства региона. Так, производство замороженных фруктов и ягод выросло на 17%, фруктовых и овощных нектаров – на 27,5%. А по итогам прошлого года Липецкая область впервые вошла в тройку лидеров РФ по производству замороженных фруктов и ягод.

Активно растет выпуск растительных масел. По этому показателю регион входит в десятку лучших в стране. Всего за январь-март 2023 года было произведено 142,4 тыс. тонн. Это на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику показывает подсолнечное масло, выпуск которого увеличился на 28% и составил 79,2 тыс. тонн. Производство рапсового масла также растет. И это при том, что в прошлом году Липецкая область заняла первое место в стране по этому показателю. За первые три месяца заводы региона уже произвели более 45 тыс. тонн, что на 14% выше уровня прошлого года.

Положительная динамика наблюдается и в производстве переработанного на пищевую продукцию молока, сливок, сливочного масла, сметаны и кисломолочных продуктов. Также увеличился выпуск мясосодержащих консервов. В прошлом году по этому показателю область заняла второе место в стране.

Производство сахара демонстрирует самый большой рост. С января по март 2023 года его произвели в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Выпуск свекловичного жома вырос в 6,6 раза. Его используют на корм скоту и отправляют на экспорт. И по производству сахара, и по производству свекловичного жома Липецкая область стабильно входит в тройку лучших в России. В 4,9 раза вырос выпуск мелассы, основной объем которой идет на производство дрожжей. И по их выпуску регион в 2022 году также занял первое место в России, а в нынешнем – увеличил еще на 13%. Валовой сбор овощей закрытого грунта, по производству которых регион уже несколько лет удерживает первое место в РФ, сегодня составил почти 60 тыс. тонн.

Всего в регионе работают 340 предприятий по производству пищевых продуктов, напитков и табака. «Пищевая и перерабатывающая промышленность Липецкой области является одной из стратегических отраслей экономики, призванной обеспечивать устойчивое снабжение населения необходимыми по количеству и качеству продуктами питания», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.