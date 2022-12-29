Липецкая область названа в числе регионов-лидеров по капитальному ремонту школ. На федеральном совещании по данному вопросу министр просвещения Сергей Кравцов и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметили субъект, как показавший стопроцентный результат и высокое кассовое исполнение.

В этом году в Липецкой области капитально отремонтированы 32 школы. Школу села Становое и лицей №5 города Ельца не просто привели в порядок, но и реконструировали по федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования». В программу были включены и обновление школьной инфраструктуры, и повышение квалификации учителей.

«Образовательная среда в регионе становится не только комфортнее за счет ремонтов, она наполняется новыми активностями и смыслами. Большое внимание уделяется современным технологиям и исследовательской деятельности, что позволяет детям осваивать компетенции востребованных профессий уже в школе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.