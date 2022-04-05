Липецкая область обеспечена медикаментами. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения региона Юрий Шуршуков

В области создан запас всех препаратов в среднем на 2 месяца вперед. И он постоянно пополняется.

Многих волновал вопрос наличия Эутирокса. Теперь этот препарат продают только по рецепту. Это сделано, чтобы избежать ажиотажного спроса.

В регионе отработана система аналоговой замены медикаментов для лечения диабета, онкологии и других заболеваний. Управление здравоохранения создало единый консультативный центр для врачей. Они могут обратиться туда за разъяснениями, каким препаратом можно заменить ранее назначенный, который отсутствует в продаже.

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области ежедневно мониторит ситуацию с доступностью лекарственных препаратов в аптеках региона.