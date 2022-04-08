Посевная площадь в регионе в текущем году составит 1,4 млн гектаров. Из них 815 тысяч отведено под зерновые и зернобобовые культуры. «Семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на весенний сев этого года аграрии региона обеспечены на сто процентов. Более того, у нас есть семена на пересев. И если с озимыми будет всё хорошо, без потерь, то, возможно, часть этих семян поедет в страны ближнего зарубежья», – отметил начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Площадь сева под сахарной свёклой составит 125 тысяч гектаров. Это на 15% больше, чем в 2021 году. Масличные культуры будут размещены на 370 тысячах гектаров, при этом площадь под coей увеличится более чем на 25 тысяч гектаров и составит 115 тысяч гектаров. Под картофель в организованном секторе производства будет отведено 5,7 тысячи гектаров, что на 200 гектаров больше уровня прошлого года. Стоит отметить, что на 80% площадей картофель будет выращиваться на орошении. Также планируется увеличение площади под овощами открытого грунта. «По посевному материалу картофеля и семенам сои вопросов нет, хозяйства региона ими обеспечены в полном объёме, – пояснил Олег Долгих. – Сейчас в предприятия довозят семена сахарной свёклы. Продолжается завоз семян кукурузы и подсолнечника. Если возникнет необходимость, то потребность будет закрыта семенами отечественной селекции».

97 % озимых на данный момент находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Площадь под ними в Липецкой области составляет 369,5 тысячи гектаров. К подкормке озимых культур уже приступили аграрии девяти районов.

«У Липецкой области развитый агропромышленный комплекс, в отрасли трудятся большие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в этом, не самом простом для страны году, наши аграрии смогут достигнуть хороших показателей и обеспечить продовольствием жителей региона», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Что касается минеральных удобрений, то в текущем сезоне они закупались централизованно и в большом количестве. По словам начальника регионального управления сельского хозяйства, с декабря их приобретено свыше 200 тысяч тонн, что на 118% больше уровня прошлого года. Поставка удобрений продолжается.