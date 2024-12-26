В Липецкой области в 2024 году закупили 87 единиц пассажирского транспорта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и другим федеральным и областным программам. Машины уже выходят на маршруты.

В рамках концессионного соглашения, реализующегося по нацпроекту, в этом году в областной центр поставили 18 трамваев. Они дополнили 28, поступившие в 2023 году. Новые вагоны российского производства уже работают на реконструированном участке маршрутной сети в Липецке от депо до 21 м-на. Благодаря одобрению региону специальных казначейских кредитов на маршруты к сельской местности вышли 56 новых автобусов малого, среднего и большого классов. В небольшие села и деревни теперь можно доехать с комфортом в современных автобусах.

Самое большое обновление провели в автопарке АО «Липецкие автобусные линии». В рамках специальных казначейских кредитов компания получила 11 НЕФАЗов, а по программе льготного лизинга – приобрела еще 13 автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах. «Новые автобусы мы стараемся закупать ежегодно. Используем для этого различные механизмы финансирования, в том числе специальные казначейские кредиты. Обновление транспорта делает пассажирские перевозки не только комфортнее, но и безопаснее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.