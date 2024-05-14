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Ситуацию с пострадавшим от майских заморозков урожаем сельхозкультур обсудили накануне в областном правительстве на совещании, которое провёл губернатор региона Игорь Артамонов. По предварительным данным, в полях погибло 5% культур от 1,4 млн гектара общей посевной площади.

Как сообщил курирующий сельское хозяйство вице-губернатор Игорь Кремнёв, больше всего пострадали посевы ячменя, рапса и сахарной свёклы. В хозяйствах идёт интенсивный пересев. Семена есть в достаточном количестве.

Сложнее ситуация в хозяйствах, которые занимаются выращиванием плодово-ягодных культур. В некоторых из них погибла половина будущего урожая.

«Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев», – отметил губернатор.

С 8 мая в сфере сельского хозяйства Липецкой области действует режим ЧС. Это позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.