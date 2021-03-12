Управление инвестиций и инноваций Липецкой области с регионами ЦФО обсудили, какие инструменты по привлечению инвесторов максимально эффективны, и поделились опытом в режиме видеоконференции 11 марта 2021 г. Участниками ВКС стали члены Ассоциации ЦФО.

Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова презентовала гостям встречи возможности Липецкой области, особо отметив какие инструменты, которые помогают региону предпринимать максимальные усилия по привлечению инвестиций.

Сегодня Липецкая область обладает всем необходимым для реализации новых инвестиционных проектов – инфраструктурными инвестиционными площадками различных форматов, подготовленными кадрами, инструментами материальной и нефинансовой поддержки проектов, комфортной административной средой.

Еще один эффективный инструмент привлечения инвестиций в регион -– региональная организация по привлечению инвестиций. В 2020 году произошел ребрендинг Агентства инвестиционного развития Липецкой области, которое было создано на базе особой экономической зоны промышленно – производственного типа «Липецк». Агентство занимается привлечением инвестиций в экономику региона, развитием особых экономических зон, содействует инвесторам в реализации проектов на территории Липецкой области.

Агентство инвестиционного развития выступает не только посредником в диалоге между регионом и бизнесом, а также в режиме «одного окна» оказывает необходимую поддержку инвесторам, в том числе помогает в привлечении финансирования.

Для усовершенствования работы с инвесторами в 2020 году запущен новый инвестиционный портал Липецкой области http://investinlipetsk.ru Его задача — обеспечить постоянное информационное сопровождение и помощь в реализации инвестиционных проектов. Достоинствами нового ресурса стали: простота и удобство использования; доступность мобильной версии; качественная английская версия портала; интерактивная карта инвестиционных площадок; описание мер государственной поддержки, презентация; «Единое окно» для инвестора.

«Мы уверены, что инструменты по привлечению инвесторов в Липецкой области достаточно эффективны, чтобы помочь инвестору принять решение в ее пользу – организовать свой бизнес на нашей территории запустить новые производства, реализовать инвестиционные проекты. Инвесторы все чаще выбирают наш регион. Так, по показателю инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2020 года Липецкая область заняла второе место в ЦФО после Москвы, улучшив свой результат по сравнению с 2019 годом. Мы постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Сейчас важно не просто предлагать площадку с готовой инфраструктурой, а комплексное решение для инвесторов», – отметила Евгения Локтионова.