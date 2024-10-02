Липецкая область одержала победу в дополнительной номинации «Лучший проект с использованием искусственного интеллекта» Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2024». Награды удостоен проект «Развитие региональной платформы видеоаналитики Липецкой области. ИИ в общественной безопасности».

За шесть лет количество камер видеонаблюдения в регионе выросло в 11 раз – до 15 тыс. штук. Они помогают искать пропавших людей и раскрывать правонарушения. «Платформа аналитики, к которой подключены наши камеры, представляет собой интегрированный комплекс технологий для мониторинга автодорог, общественных пространств и дворов. Прежде всего, это обеспечение безопасности наших жителей», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Это уже четвёртая победа региона в «ПРОФ-IT.2024». Напомним, ранее липецкие интернет-сервисы заняли первые три места в номинации «Народное голосование». Это платформы «Патронаж Многодетные», «Спорт рядом – Липецкое долголетие» и «Цифровой помощник в сфере имущественных и земельных отношений».