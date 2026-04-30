Липецкая область — один из лидеров страны по работе проектных офисов с федеральными властями

Липецкая область вошла в число лидеров российского рейтинга взаимодействия проектных офисов с федеральными органами власти. По итогам оценки регион занял первое место вместе с 37 другими субъектами, продемонстрировав высокую эффективность в работе над национальными проектами. Оценка проводилась по двум ключевым критериям: качество ответов на запросы федеральных структур и своевременность отработки этих запросов.

Региональный проектный офис Липецкой области координирует исполнение 12 национальных проектов, в рамках которых строятся новое жильё, школы и медицинские учреждения, закупается современное медицинское оборудование и лекарственные препараты. Благодаря федеральной поддержке регион может обновлять дороги, общественный транспорт, благоустраивать парки и скверы, развивать туризм, спорт и культуру. В числе важных проектов также расчистка рек, рекультивация свалок, поддержка семей, малого бизнеса и сельхозпроизводителей.

«Такой результат — заслуга слаженной работы регионального проектного офиса и всех исполнительных органов власти. Мы видим, как нацпроекты реально меняют жизнь людей к лучшему, и будем дальше держать планку качества и оперативности», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.