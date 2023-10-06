Развитие аграрного экспорта и экспортного потенциала Липецкой области названо одним из лучших в стране на Всероссийской выставке «Золотая осень – 2023». В панельной дискуссии о перспективах поставок продукции за рубеж и лучшем российском опыте принимали участие заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, врио директора Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв, представители регионов России и аграрного бизнеса.

Дмитрий Краснов, приводя примеры регионов-лидеров по аграрному экспорту, отметил Липецкую область. Наш регион за последние пять лет сумел стать лидером по расширению географии экспорта и развитию экспортного потенциала АПК.

Игорь Кремнёв в своем выступлении рассказал о самых развитых направлениях производства в регионе. Растительных масел, переработанного картофеля, а также фруктов и овощей для детского питания, дрожжей, овощей закрытого грунта, табака и мясной продукции для детского питания Липецкая область производит больше всех в стране. За прошедший год индекс производства составил 114%, а объем вложенных инвестиций за последние четыре года превысил 120 млрд рублей.

«Экспорт продукции АПК занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после экспорта продукции черной металлургии. В 2022 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в Липецкой области составил 728,9 млн долларов. В 2023 году мы планируем увеличить объем экспорта до 894 млн долларов. Если рассмотреть динамику экспорта продукции АПК за девять месяцев этого года, то в сравнении с тем же показателем на аналогичную дату предыдущего года в долларах мы приросли почти в два раза, а в тоннаже – на 45%», – заявил Игорь Кремнёв.

По его словам, в 2022 году Липецкая область поставила продукцию в 84 страны мира. Одним из ключевых импортёров стал Китай, а в целом объём экспорта в страны Азии вырос больше, чем в два раза. Такие показатели достигаются в том числе и благодаря поддержке Минсельхоза и региональным проектам, разработанным в регионе. Это, например, стандарт по сопровождению инвесторов.

Главная цель в сфере регионального АПК сегодня – создание агротехнологического хаба, который включает мощности по производству, хранению, переработке, логистике, обеспечению продуктами смежных отраслей. Это свяжет между собой две площадки ОЭЗ «Липецк» в Грязинском и Елецком районах и расширит мощности по производству продукции АПК примерно в 1,2 раза.