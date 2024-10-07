Липецкая область вошла в число 36 регионов РФ, которые первыми сформировали инвестпредложения на создание производств на своих территориях, обозначив тип предприятий и локации размещения. В будущем все инвестпредложения будут размещены на инвестиционной карте России, и любой предприниматель сможет приступить к реализации проектов.

«Формирование инвестиционных предложений необходимо для проактивной инвестполитики и реализации пространственных приоритетов регионов. Эту практику активно применяют субъекты Центрального федерального округа. Подготовить первый пакет инвестпредложений мы планируем к концу года. С 2025 года к формированию инвестпредоожений приступят все регионы», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, инфраструктурном и ресурсном обеспечении, доступных мерах поддержки. Методические рекомендации для этого разработаны Минэкономразвития России совместно с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР) и деловыми объединениями.

«Формирование инвестпредложений — часть нового этапа развития регионального инвестиционного стандарта, упрощающего привлечение предпринимателей, заинтересованных в экономической деятельности на территории», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Региональный инвестиционный стандарт помогает сократить клиентский путь инвестора в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток» и формирует систему сбора обратной связи от бизнеса. В середине сентября к работе подключили портал «Госуслуги». Теперь там можно получить консультацию или решить вопросы, связанные с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадрами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам.