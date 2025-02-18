Пищевые и перерабатывающие предприятия Липецкой области отгрузили продукции и продали товаров в 2024 году на 313 млрд рублей. Это на 41,5 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Бесперебойную работу 277 организаций, занимающихся производством продуктов питания, обеспечивают 16 тысяч человек. Благодаря строительству и постоянной модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкая область по многим позициям является лидером в стране или входит в топ-5 производителей. Уже не первый год в регионе работает крупнейший в России завод по переработке картофеля. В прошлом году там было произведено картофеля фри и картофельных долек на 16,7% больше, чем годом ранее, – 171,9 тыс. тонн. Если же говорить о замороженном картофеле, то Липецкая область в этом сегменте безусловный лидер – 95% всего российского объема выпускается в регионе. В 2025 году мощности завода увеличатся еще в полтора раза.

Каждый год наращиваются мощности по переработке масличных культур. В 2024 году производство всех растительных масел выросло на 9,5% и приблизилось к 600 тыс. тонн. Самое большое увеличение уже второй год подряд показывает соевое масло: его выпуск вырос на 65%. Производство подсолнечного масла увеличилось на 3,4%. Рапсового масла в прошлом году было получено 170,2 тыс. тонн. Это позволило региону опять занять первое место в стране по его выпуску.

Липецкая область также продолжает удерживать лидирующие позиции по производству молочной и мясной продукции для детского питания, дрожжей и табака. По сравнению с 2023 годом их выпуск увеличился на 23,6%, 8,1%, 18,2% и 24,2% соответственно. В 2024 году шестью заводами региона было произведено 944,5 тыс. тонн сахара. Область заняла второе место в стране по этому показателю. Кроме того, регион вошел в топ-3 по выпуску замороженных ягод и овощей. Их в прошлом году получено 5,3 тыс. тонн.

Также в регионе за год выросло производство консервов из мяса и субпродуктов птицы (+42%), мясосодержащих консервов (+25,3%), творога (+21%), обработанного молока (+17,2%), круп (+6,9%), сливочного масла (+6,6%), кисломолочных продуктов (+1,4%).

«Липецкая область входит в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Успехи наших пищевых и перерабатывающих предприятий – это залог благополучия всей страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.