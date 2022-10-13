Губернатор Игорь Артамонов рассказал в своем Телеграм-канале, каким будет празднование Нового года в Липецкой области.

«От массовых гуляний, праздничных торжеств и увеселительных мероприятий мы уже отказались ранее. Пока не время. Что касается праздничных торжеств и украшений в городах, то мы не потратим ни одного рубля на покупку новых украшений, иллюминации или сверкающих многометровых ёлок», — сообщил Игорь Артамонов.

Города и села будут украшены новогодней иллюминацией, которая была приобретена ранее. Елок и гирлянд для этого достаточно. «Полностью отказываться от украшения городов не считаю нужным. Какие бы вызовы не стояли перед нами, Новый год – любимый всеми с детства праздник. Его отмечали даже в блокадном Ленинграде», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Традиционные детские утреники и ёлки будут сохранены.