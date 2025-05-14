Липецкая область открывает «Киносмену» для школьников

Приём заявок на первую образовательную «Киносмену» для школьников стартовал в Липецкой области. Правительство региона и киностудия «Black Box Production» объявили программы для учащихся 6–10 классов, мечтающих о карьере в киноиндустрии. Проект пройдет при поддержке ПАО «Ростелеком» и центра «Стратегия» с 2 по 9 июля 2025 года.

«Киносмена» — это возможность для школьников погрузиться в мир кино: освоить основы профессий сценариста, режиссера, оператора и продюсера, а также создать собственный короткометражный проект. Участников ждут мастер-классы от экспертов индустрии. Один из них — Павел Сарычев, продюсер популярных сериалов и фильмов, таких как «Тетя Марта», «Недетское кино», «Граница миров» и «Политех». Обучение и проживание для детей из Липецкой области бесплатные.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться до 2 июня по ссылке, выполнить творческое задание с 26 мая по 6 июня. Задания доступны на сайте Центра «Стратегия». Списки участников будут опубликованы не позднее 18 июня.

«Уверен, что «Киносмена» станет стартовой площадкой для юных талантов Липецкой области. Поддержка таких проектов — это инвестиции в будущее не только культуры, но и экономики региона, где креативные индустрии играют всё большую роль. Благодаря партнёрству с профессионалами кино и технологическими лидерами, школьники получат уникальный шанс воплотить свои идеи в жизнь», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.