Правительство РФ провело анализ жилищного строительства в регионах по показателям динамики и объёмов ввода жилья на душу населения за 2019–2021 годы. Его результаты озвучил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин во время заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

«Мы проанализировали всю страну и доложили о работе в этом направлении Президенту России. Нами были выявлены 13 регионов-лидеров. Это Сахалинская, Калининградская, Ленинградская области, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Свердловская область, Чеченская Республика, Московская область, Воронежская область, Республика Башкортостан. Такие результаты говорят о хорошей работе руководителей регионов в этом направлении», – отметил вице-премьер.

В Липецкой области показатель ввода жилья на одного человека в течение трёх лет держится в пределах от 1,09 до 1,1 квадратных метров. Достижение результатов в жилищном строительстве стало возможным во многом благодаря грамотной жилищной политике. «В Липецкой области в достаточном количестве выделяются земельные участки, территории обеспечиваются градостроительной документацией, объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, оказывается государственная поддержка строительному комплексу и жителям области. Всё это позволяет строительной отрасли региона стабильно развиваться», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Говоря об актуальной повестке в сфере строительства, заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на трёх основных направлениях работы: стопроцентное освоение бюджетных средств и выполнение всех госпрограмм как по ремонту, так и по строительству, сокращение избыточных процедур инвестиционно-строительного цикла и поддержка возведения жилья.

«Президент объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до девяти процентов, а также о продлении её до конца года. При этом сохранены ранее установленные лимиты. Сейчас важно, чтобы банки не останавливали ипотечное кредитование граждан», – сказал Марат Хуснуллин.

Заместитель Председателя Правительства России подчеркнул, что принятые антикризисные меры поддержки строительной отрасли должны активно распространяться во всех регионах. В Липецкой области на их основе принят ряд региональных актов, которые позволили заключить контракт с единственным поставщиком для завершения строительства отдельных социальных объектов. В части внесения существенных изменений условий контракта по ряду объектов здравоохранения региона будет включён механизм авансирования, который ранее не был предусмотрен контрактом.