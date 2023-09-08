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Ассоциация развития финансовой грамотности подвела итоги Всероссийской премии финансистов «Репутация». Церемония награждения прошла в преддверии всероссийского профессионального праздника День финансиста в Москве при участии председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, замминистра финансов РФ Алексея Лаврова, председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и других ведущих экспертов российской финансовой системы, представителей власти, руководителей финансовых корпораций, профессиональных ассоциаций.

Впервые в победителях премии «Репутация» представители Липецкой области. Проект «Турнир финансовых знатоков» областного детского журнала «Золотой ключик» и Института развития образования Липецкой области назван лучшим в номинации «За объективное освещение актуальных проблем российского финансового рынка». Благодаря финансовой рубрике в печатном издании дети в увлекательной игровой форме получают актуальные знания в области финансовой грамотности.

«Эта победа подчеркивает высокий уровень организации мероприятий по повышению финансовой грамотности подрастающего поколения. Подобная работа в регионе проводится в рамках заключенного соглашения между правительством Липецкой области и Ассоциации развития финансовой грамотности», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.