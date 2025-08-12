Липецкая область отмечена за повышение цифровой грамотности среди школьников

Липецкая область отмечена наградами за высокие достижения и значительный вклад в развитие системы профориентации и повышение уровня цифровой грамотности учащихся в 2024-2025 учебном году. Дипломы, подписанные Министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым, Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и генеральным директором АНО «Цифровая экономика» Сергеем Плуготаренко, вручены представителям Минцифры Липецкой области на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Высокий результат Липецкой области принесла успешная реализация всероссийских образовательных проектов «Урок цифры» и «Цифровой ликбез». В 2024-2025 учебном году в уроках с участием региональных минцифры и минобра, учителей школ, экспертов по цифровому развитию и ИИ приняли участие около 15 тысяч школьников региона. Они узнали, как повысить личную кибербезопасность, чем могут быть полезны квантовые технологии, как правильно использовать нейросети и общаться в Интернете.

Всероссийские образовательные проекты по повышению цифровой грамотности и профориентации школьников проводятся АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Они решают задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Учить молодёжь кибербезопасности и возможностям цифровой среды необходимо, потому что мы живем в такую эпоху, когда эти знания необходимы не только для достижения определенных высот в карьере айтишника, но и чтобы развивать свои компетенции в любой другой сфере, а также обезопасить себя от всевозможных рисков, которые, к сожалению, таит в себе электронная среда», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.