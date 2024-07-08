Липецкая область отмечена за участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Церемония вручения памятных статуэток прошла в большом конференц-зале павильона №75 «Регионы России». Награду заместителю губернатора Липецкой области Юлии Котляровой вручил первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Стенд Липецкой области расположен на входе в сектор «А» 75 павильона. За время работы выставки здесь было проведено множество розыгрышей, мастер-классов и других интерактивно-обучающих мероприятий. 12 российских семей получили туристические путевки в юрт-отели, глэмпинги и дома отдыха Липецкой области. Гости экспозиции пробовали гастрономические бренды Липецкого края: мороженое, органические яблоки и минеральную воду. Жители 50 субъектов России сплели большую снежинку из елецкого кружева, участники мастер-классов расписали 300 имбирных пряников, 100 игрушек и сшили 170 тряпичных кукол.

В Международный женский день волонтёры подарили гостьям стенда две тысячи тюльпанов, выращенных в «Зеленхозе» Липецка. На прошедшем в рамках выставки фестивале «Будущее в цветах» в клумбу региона среди других редких растений был высажен краснокнижный тонколистный пион, растущий в самом маленьком заповеднике России — Галичьей горе.

Самыми популярными фотолокациями липецкого стенда стали миниатюрная фигура Горыныча с Кудыкиной горы, а также скульптуры Лебедя и Семейной парочки, расписанные по мотивам романовской игрушки.

Ранее Липецкая область была отмечена наградами в специальной номинации «Новогодняя Россия» за ель, украшенную елецким кружевом, а также за вклад в новый этап выставки.

«Я благодарен учредителям и организаторам выставки «Россия» за возможность познакомить с Липецкой областью всех посетителей, прибывших из разных уголков страны и из-за рубежа. Надеюсь, многие из них захотят узнать наш регион ближе, ведь это край с живописной природой, достопримечательностями с вековой историей, самобытной культурой. Но наше главное богатство — люди, гостеприимство которых, я уверен, заставит путешественников неоднократно возвращаться в Липецкую область», — отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года, в День народного единства. Официальная церемония закрытия прошла сегодня, 6 июля, при участии SHAMAN, Григория Лепса и других артистов. На одной из сцен выступили «Казаки России» — липецкий государственный театр танца под руководством Леонида Милованова.

Павильоны «России» закроются для посещения 8 июля, в День семьи, любви и верности, на 248 день работы выставки. По подсчетам организаторов, за это время её посетили более 18 миллионов человек, т.е. почти каждый седьмой россиянин.