Липецкая область получила награду за вклад в новый этап выставки «Россия». награды руководителю региона Игорю Артамонову вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил заслуги команд субъектов в создании и обновлении экспозиции.

«Выставка «Россия» – про мечту, про будущее. Горящие глаза посетителей — это ваша заслуга. Для того чтобы передать мечту, надо самому мечтать. А чтобы передать чувство гордости, надо самому гордиться. И я хочу сказать вам огромное спасибо: вы отдаете этой выставке душу и сердце. Ваши команды передали миллионам посетителей свою влюблённость в регион. И даже те люди, которые раньше никогда не были в ваших регионах, выходят в него влюблёнными и мечтающими обязательно его посетить. Это невероятно важно», — сказал Сергей Кириенко и вручил статуэтки.

Два десятка регионов были признаны лучшими по обновлению экспозиций, проведению экскурсий, по информационной поддержке и не только. Липецкую область отметили за представленную местную продукцию.

«Мы постарались показать всей России, какая прекрасная продукция производится в Липецкой области. Представили очень много мелких производств – красивых, вкусных. Всё это для нашей страны. Спасибо за эту выставку и за такую возможность для наших производителей», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов, получая награду.

Новый этап главной выставки страны начался 12 апреля – в День космонавтики. Он посвящён будущему России. По поручению Президента работа экспозиции продлена до 8 июля.