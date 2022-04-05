Липецкая область присоединится к Всемирному Дню Твоего здоровья, который пройдёт во всех регионах страны 7 апреля. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию. Этот праздник еще один повод, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни: открыть велосипедный сезон, выйти на пробежку, отказаться от вредных привычек», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

«В 2021 году охват кампании «День ТВОЕГО здоровья» превысил 20 миллионов человек. В этом году традиция отмечать самый здоровый праздник будет продолжена. Ключевая задача кампании — напомнить людям о важности заботы о себе и рассказать о возможностях, которые предоставляет национальный проект «Здравоохранение». Соблюдение простых правил профилактики и своевременная диагностика могут на 70% сократить развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Тематические баннеры будут размещены более чем в 100 городах России. Кроме того, АНО «Национальные приоритеты» разработаны поздравительные открытки, которыми можно будет поделиться c родными и близкими в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» а также стикеры, доступные в мессенджерах Telegram и Viber.В регионах благодаря волонтерам-медикам пройдёт Всероссийская акция «Будь здоров», где любой может принять участие в мастер-классах по приготовлению здоровых блюд, квестах, зарядках и пообщаться с врачами разных специальностей.

Центральной площадкой акции станет «Точка кипения – Коммуна» НИТУ «МИСиС», где врачи Федерального центра здоровья НМИЦ терапии и профилактической медицины проверят студентов и преподавателей на факторы риска развития неинфекционных заболеваний. В торжественном открытии, которое состоится 7 апреля, примут участие заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Кроме того, с 5 апреля на сайте диктантздоровья.рф любой желающий может пройти Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации, а для школьников и их родителей 7 апреля в 12:00 в группе волонтеров-медиков в социальной сети «Вконтакте» пройдет открытый урок здоровья.

«Здоровье, продолжительность здоровой жизни – это то, что в большей степени волнует любого человека, вне зависимости от того, чем он занимается, в каком он возрасте. Это значит, что люди намерены изменить свою жизнь: отказаться от курения и потребления алкоголя, ответственно относиться к рациону питания, уделять время физической активности. Именно на этих «четырех китах» держится здоровый образ жизни. Но не стоит забывать и о весомом вкладе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, которые помогают не допустить развитие неинфекционных заболеваний. Условия для укрепления и сохранения здоровья создаются в нашей стране благодаря реализации национальных проектов», — отметил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.