Липецкая область доставила очередной гуманитарный груз для липецких бойцов в зоне СВО. В этот раз его собрали жители, предприятия Ельца и Елецкого района. В штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» они приносили все необходимое для бойцов: продукты, средства личной гигиены, медикаменты, одежду. Груз собирали по заявкам военнослужащих.

«Мы поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, решаем все вопросы и учитываем их пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Регулярно гуманитарную помощь передают и бойцам именных дивизионов Липецкой области. Сейчас их два. В них служат добровольцы по контракту. В настоящее время пункт отбора на военную службу в Липецке находится по адресу: ул. Плеханова, 53а. Работает круглосуточная горячая линия: 8 (4742) 27-09-38. Подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно также получить по телефону: 117.