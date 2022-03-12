Об этом 11 марта сообщил спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов в ходе посещения оздоровительного комплекса «Клён» в Задонском районе. Здесь уже размещены первые беженцы из Донбасса. Сейчас их 300 человек, половина — дети.

В комплексе организованы трёхразовое питание, досуговые мероприятия, работает детский сад. Для школьников, которым необходимо подтянуть знания, проводятся дополнительные занятия в рамках проекта «Социальное репетиторство».

Волонтёры и депутаты партии «Единая Россия» работают с беженцами постоянно. Сегодня парламентарии доставили сюда гуманитарную помощь: телевизоры, необходимые вещи и местную продукцию — лебедянские яблоки.

— Я приехала с самого Луганска. Вы себе не можете представить, как мы ждали возможности уехать из-под бомбёжек и обстрелов, – поделилась Нина Иванова. – Спасибо за то, что так радушно нас приняли, наших стариков, детей. Спасибо, что так заботитесь о нас. Ведь многие собирались наспех. Приехали без вещей. А тут нам дали всё, что нужно. А особенно спасибо за наших детей. Ведь есть такие, кто родился после 2014 года и не знает мира. Наши ребята только здесь, в России, научились улыбаться. Потому что трудно улыбаться в бомбоубежище.

Дмитрий Аверов оценил условия проживания беженцев и выслушал все поступившие предложения и вопросы. В ходе разговора многие женщины поделились, что хотели бы оставаться в нашем регионе, но нужна работа.

— Ряд наших народных избранников, которые представляют аграрный бизнес или руководят крупными предприятиями региона, уже готовы предоставить рабочие места с возможностью проживания. Сейчас надо сформировать базу вакансий, — сказал женщинам Дмитрий Аверов.

Также спикер регионального парламента сообщил, что Липецкая область уже в ближайшее время ожидает новых беженцев из Украины.

— Мы сделаем всё возможное, чтобы люди были обеспечены медицинской помощью, доступным образованием для детей, питанием, коммунальными услугами. Предварительная организационная работа для этого в области уже проведена, — отметил спикер регионального парламента.