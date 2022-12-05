Липецкая область продолжает восстанавливать Володарский район ДНР и помогать жителям возвращаться к мирной жизни. Регион отправил в подшефный муниципалитет уже несколько гуманитарных конвоев. Накануне была доставлена очередная партия гумпомощи – на этот раз спецтехника. В том числе автобус ПАЗ и навесное оборудование для трактора, которое в районе смогут использовать для расчистки дорог от снега.

Кроме того, липецкие строители восстанавливают в Володарском районе школы и детские сады, реконструируют инженерные сети, ремонтируют объекты теплоснабжения.

«Мы уже многое сделали в Володарском районе. Получаем добрые слова от жителей и местной администрации. Обязательно все свои обязательства выполним в полном объёме», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.