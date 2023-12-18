Спортсмены и тренеры Володарской детско-юношеской спортивной школы получили от Липецкой области, которая шефствует над этим районом ДНР, комплекты спортивной тренировочной и парадной формы, рюкзаки, ботинки и костюмы для самбо, а также спортоборудование.

«Липецкая область более года оказывает гуманитарную помощь жителям Володарского района, восстанавливает социальные объекты и важную инфраструктуру. К этой работе присоединились липецкие предприятия, бизнесмены, трудовые коллективы, общественность, все неравнодушные люди. Помощь володарцам стала общей задачей для липчан. Мы всем сердцем желаем, чтобы везде в нашей стране воцарился мир и спокойствие. Готовы и дальше поддерживать новые территории», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта, воспитанники Володарской ДЮСШ поблагодарили Игоря Артамонову за поддержку. «Предоставленная спортивная экипировка станет хорошим подспорьем для новых побед и достижений», – сказал юный дзюдоист Давид Гордиенко.