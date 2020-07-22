Липецкая область переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

Липецкая область одна из первых в стране переходит к третьему этапу снятия ограничений, введённых для борьбы с COVID-19. Об этом сегодня заявил глава региона Игорь Артамонов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«В регионе достигнуты все показатели, необходимые для перехода на третий этап снятия ограничений, – прокомментировал Игорь Артамонов. – Но это не значит, что мы застрахованы от инфекции. По-прежнему важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, придерживаться рекомендаций по профилактике коронавируса».

Как сообщил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев, в ближайшие дни возобновят свою работу все предприятия торговли и сферы услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения. В частности, до конца текущей недели в полном объёме заработают детские сады.

Предполагается, что 27 июля отдыхающих начнут принимать детские оздоровительные лагеря. По данным заместителя главы администрации Липецкой области Александра Ильина, со следующей недели в медицинских организациях возобновится оказание плановой медицинской помощи.

При этом в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Чтобы избежать вспышек заболеваемости санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

За последние сутки в регионе подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк – 7

г. Елец – 1

Грязинский район – 1

Измалковский район – 1

Становлянский район – 1

Усманский район – 1