Липецкая область во втором квартале 2023 года перешла на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости (РИМ) строительства. Это позволит повысить достоверность определения сметной стоимости строительства и обеспечить её максимальное соответствие рыночным показателям. Для достижения этих целей в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) Минстрой России ежеквартально публикует всю необходимую информацию для расчета сметной стоимости строительства ресурсно-индексным и базисно-индексным методом. Кроме того, на сайте размещается подробная информация о региональных поставщиках, производителях и импортерах строительных ресурсов.

В системе предусмотрен удобный фильтр для поиска данных по ценовым зонам, временным периодам и категориям сведений. Для определения сметной стоимости строительства на территории Липецкой области теперь можно воспользоваться публикуемыми на сайте ФГИС ЦС данными о сметной стоимости строительных ресурсов в текущих ценах, индексами изменения сметной стоимости строительства по группам ресурсов и по элементам прямых затрат, сметными ценами на затраты труда работников в строительстве.

На портале ФГИС ЦС создан специальный подраздел в разделе Базы знаний, посвященный ресурсно-индексному методу определения сметной стоимости строительства. Ознакомиться с ним можно по ссылке. В разделе размещены соответствующие нормативные правовые акты, федеральная сметная нормативная база, примеры составления сметных расчетов ресурсно-индексным методом, «светофор» перехода субъектов на РИМ, ответы на типовые вопросы, учебные, справочные и презентационные материалы, сервис подачи обращений «Задать вопрос».

По всем интересующим вопросам касательно перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства просьба обращаться в структурное подразделение регионального управления капитального строительства по телефону (4742) 77-03-89 или электронной почте [email protected].