На 24 декабря 2020 в Липецкой области переработано более 3,7 млн. тонн сахарной свёклы, выработано 632 тыс. тонн сахара. Кроме того, более 60 тыс. куб. м сиропа выведено на хранение для дальнейшей переработки. Переработку свеклы продолжают три из шести сахарных завода региона, сообщили в управлении сельского хозяйства.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в этом году для выращивания сахарной свеклы, регион занимает первое место в России по выходу сахара из сахарной свеклы, – отметил первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. – По производству сахара мы вторые в стране».

Выход сахара из сахарной свеклы в регионе на 21 декабря составил 18,17 % при среднем показателе по России – 16,2 %. Липецкая область также лучшая в стране по сахаристости (20,86 %).

Свеклосахарная отрасль региона полностью обеспечивает себя сахаром. В 2019 году производство сахара в области превысило его внутреннее потребление в 16 раз. Излишки сладкой продукции вывозятся за пределы области.

В 2020 году, после длительного перерыва, липецкий сахар вернулся на мировой рынок. За 11 месяцев текущего года на экспорт отправлено более 132 тыс. тонн сахара на 54 миллиона долларов США. Помимо сахара, область поставляет за рубеж свекловичный жом, который особенно востребован в странах Европы. За январь-ноябрь 2020 года было экспортировано около 247 тыс. тонн жома на сумму 33 млн. долларов.