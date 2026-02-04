Липецкая область — первая в ЦФО по выдаче льготных займов бизнесу в 2025 году

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства занял первое место в Центральном федеральном округе по объему выданных микрозаймов. Общая сумма поддержки, предоставленной предпринимателям региона, составила 2,6 миллиарда рублей, их них 1,1 миллиарда – льготные займы. Цифры озвучили в Корпорация МСП по итогам работы за 2025 год.

Наибольший объём льготного финансирования по займам пришёлся на производственный сектор – 32% от общего объёма выдачи. Ещё 25% средств получили проекты в сфере туризма и гастрономии, которая сегодня активно развивается в Липецкой области. Отдельное внимание Фонд уделяет стартапам. Поддержано более 100 стартапов на сумму 174 миллиона рублей.

«Эти средства – реальная помощь для наших предпринимателей, благодаря которой они создают новые рабочие места и делают вклад в развитие экономики всего региона. Мы продолжим работу над созданием таких условий, в которых малый и средний бизнес мог бы сделать старт, развиваться, выходить на новые рынки», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В липецком Фонде поддержки МСП отмечают, что на текущий момент капитал займового фонда составляет 1,4 миллиарда рублей, из которых 90% работают на реальные задачи местного бизнеса. Линейка финансовых продуктов позволяет закрыть любую потребность – от старта до выхода на экспорт. Ставки Фонда – одни из самых низких: по большинству программ – вдвое ниже ключевой ставки Банка России, а по программам для участников СВО, начинающих и проектов в сфере туризма – еще выгоднее.

Ещё один важный инструмент поддержки – поручительства, которые помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при недостатке залогового обеспечения. В 2025 году Фонд предоставил поручительства на сумму 190 миллионов рублей, что позволило бизнесу региона привлечь 1,5 миллиарда рублей кредитных средств. Гарантийный капитал составляет 600 миллионов рублей. Благодаря этому инструменту предприниматели смогли привлечь более 2,5 миллиарда рублей банковских кредитов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробности – по телефону +7 (4742)56-20-20, на сайте lipfond.ru, на странице ведомства ВКонтакте и в Telegram. Специалисты Фонда проконсультируют и помогут в оформлении документов в центрах «Мой бизнес» в Липецке на улице Кузнечной, 8 и в Ельце на улице Карла Маркса, 15.