Липецкая область первой получила данные для определения состояния лесов с помощью ИИ

Состояние лесов в регионах России сможет определять искусственный интеллект. Правительство Российской Федерации в рамках нацпроекта «Экономика данных» уже подготовило для этого уникальные наборы данных и начало передавать их в субъекты РФ. Первой наборы данных получила Липецкая область. Мультиспектральные снимки с беспилотных летательных аппаратов позволят обучить модели ИИ определению индекса земного хлорофилла и других вегетационных индексов, выявлять состояние деревьев, являются ли они усыхающими или погибшими. Такая информация поможет повысить эффективность управления лесным хозяйством и сохранить ценные экосистемы.

Эти и другие наборы данных были собраны в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Всего сформировано 50 наборов – в основном фотоснимков и видеоматериалов с воздуха и из космоса для машинного обучения и решения задач в социально значимых отраслях. Липецкая область также загружает датасеты на эту платформу. Один из примеров – данные для контроля состояния дорожного полотна.

«Липецкая область активно внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект во все сферы. В каждом ведомстве вводятся должности ответственных за эту работу. Примечательно, что в передовиках у нас отрасли, где ИТ-инструменты широко используются», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.