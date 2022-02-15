Год культурного наследия народов России, объявленный в 2022-м руководителем государства Владимиром Путиным, планируется официально открыть в марте, но Липецкая область стала первой в стране, объявившей об этом событии. Торжественная церемония состоялась в Областном центре культуры, народного творчества и кино в прошедшею пятницу.

«Липецкий край традиционно был центром притяжения народного творчества и создания народных промыслов, поэтому планы на этот год в регионе большие, – приветствовал гостей на церемонии первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. – Мы будем масштабно представлять культурное наследие и творческие достижения жителей нашего региона, а также приглашать коллективы из других областей. Желаю всем провести этот год с открытым сердцем и хорошим настроением!».

Одним из мероприятий, приуроченных к этому событию, стала научно-практическая конференция по национальному культурному взаимодействию и сохранению народных традиций «Современные тенденции формирования межрегионального и межнационального сотрудничества». Участие в разговоре в режиме видеоконференцсвязи приняли несколько регионов, а в роли главных экспертов были представители Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Именно он является единственным в своем роде методическим центром в сфере поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества и культурного наследия народов Российской Федерации. Представители Липецкой области на конференции выступили с двумя докладами: об этнографическом фестивале «Волченские узоры» и о развитии кружевного промысла в Ельце.

Затем в арт-пространстве «Модное место» Областного центра культуры, народного творчества и кино состоялась выставка декоративно-прикладного творчества, наполненная яркими экспонатами и артефактами. Были представлены самобытная посуда, глиняные игрушки, елецкая рояльная гармоника, валенки и лапти, текстильные куклы, традиционные вышивки, подлинные и реконструированные костюмы и многое другое. Умельцы не только демонстрировали свои поделки, но и показывали, как они их создают.

Особый интерес гостей вызвали известные по всему миру елецкие кружева. На выставке можно было увидеть и старинные работы, и лучшие образцы кружевного промысла советского времени, и шедевры современного кружевоплетения. Дополнило экспозицию дефиле современной одежды на основе елецкого кружева. Завершила программу открытия Года культурного наследия народов России театрализованная концертная программа «Культурный регион».

Руководитель области, секретарь регионального отделения Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. «Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона, уникальных архитектурных достопримечательностей, образцов народного творчества является одним из основных направлений деятельности областной власти», – подчеркивает Игорь Артамонов.