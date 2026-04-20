Липецкая область первой в стране открыла региональный обучающий «Бизнес ГигаХаб»

Первый региональный обучающий Бизнес ГигаХаб в стране начал работу на базе кампуса «Школы 21» в Липецке. Предполагается, что проект станет драйвером технологического развития бизнеса и госструктур: здесь топ-менеджеры организаций, аналитики и ИТ-команды научатся создавать и внедрять собственных ИИ-агентов на платформе ГигаЧат Бизнес.

Обучение в хабе построено по разработанной «Школой 21» программе «GigaChat Enterprise: внедрение ИИ-агентов в бизнес» и опирается на методологию «равный равному». Главная задача курса — максимально глубоко познакомить учащихся с возможностями платформы ГигаЧат Бизнес, чтобы в дальнейшем они могли адаптировать её под конкретные задачи своего бизнеса.

Обучение будет проходить очно в кампусе «Школы 21» в Липецке и продлится один день. Программа курса включает написание промптов под конкретные бизнес-задачи, создание корпоративного хранилища знаний, расчет экономической эффективности внедрения, а также разработку ИИ-агентов и настройку RAG-архитектуры без написания кода. На финальном этапе участники самостоятельно создадут готовый проект внедрения ИИ-агентов для реальной бизнес-ситуации и презентуют его эксперту.

«Бизнес ГигаХаб создан именно для того, чтобы руководители — даже те, кто никогда не писал код — могли максимально глубоко погрузиться в возможности платформы ГигаЧат Бизнес. После обучения в хабе руководители будут полностью готовы к внедрению платформы в свой рабочий контур с технической точки зрения. Экономия времени сотрудников на делегировании рутинных задач — несколько часов в неделю. На текущий момент Бизнес ГигаХаб в Липецке — уникальный проект, аналогов которому в России нет. Мы рассматриваем его как флагманскую площадку и в ближайшем будущем планируем масштабировать это решение на другие кампусы “Школы 21″», — комментирует первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Липецкая область — в числе лидеров по внедрению искусственного интеллекта в госуправление и социальную сферу. Открытие первого регионального Бизнес ГигаХаба на базе нашей “Школы 21” — это логичное продолжение системной работы в данном направлении. Участники проекта смогут создавать ИИ-агентов даже без глубоких знаний программирования и внедрять их в промышленности, сельском хозяйстве, госуправлении и других отраслях. Это позволит переложить рутину на искусственный интеллект и освободить ресурсы для решения стратегических задач, что в итоге повысит производительность и конкурентоспособность экономики региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обучающий хаб оснащен высокопроизводительным вычислительным кластером для обеспечения цифровой трансформации региона и становления инновационной экосистемы, объединяющей образование, бизнес и государственное управление.