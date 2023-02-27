Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на еженедельном совещании поручил изучить возможность переноса строительства социальных объектов с 2024 года на 2023-й. такую возможность даёт инструмент казначейского кредита, пользоваться которым предложил Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию. Применяя данный механизм, регион сможет досрочно построить детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты.

Кроме того, губернатор сделал акцент на использовании инфраструктурных бюджетных кредитов. Игорь Артамонов подчеркнул, что необходимо изменить подход к применению ИБК, сосредоточившись преимущественно на модернизации сферы ЖКХ.

«Это отличный механизм для модернизации сферы ЖКХ и комплексного развития территорий, – сказал губернатор. – Считаю, что необходимо сделать акцент на обновлении инженерных сетей. Нужно усилить работу по выявлению проблемных зон и точек роста, обсудить инвестиционные планы, провести встречи с ресурсными организациями и рассмотреть новые варианты применения ИБК».

На средства инфраструктурного бюджетного кредита в новом микрорайоне Усмани уже построен водопровод. Кроме того, в рамках одобренного лимита в размере 3,6 млн рублей планируется реализация ещё ряда проектов. Так, в областном центре уже стартовало возведение двух детских садов, также предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона «Чёрная слобода» построят сети электроснабжения.