Елецкие сельхозпроизводители стали первыми участниками программы цифрового развития и образования «Умный хлеб». Она помогает представителям агропромышленного комплекса узнать об основах роботизации ферм и внедрении в эту сферу технологий с искусственным интеллектом. Как показывают опросы, именно недостаток информации мешает скорейшему внедрению цифровых технологий в российское растениеводство. Инициаторами Программы являются партия «Единая Россия» и ведущая отраслевая ассоциация «ИнтерАгроТех». В Программу «Умный хлеб» инвестирует бизнес. Российский разработчик ИИ, компания Cognitive Pilot вложила в Программу 42 млн. рублей.

Управляющий партнер компании Cognitive Pilot Антон Емельянов представил аграриям принципы работы умных тракторов и комбайнов. Автопилот Cognitive Agro Pilot умеет работать в поле даже без спутников: благодаря камерам на крыше он видит границу обработанной площади и ведет трактор точно по нему, механизатору не нужно держать руль. В итоге выработка за смену увеличивается как минимум на 20% за счет экономии топлива, времени обработки, удобрений, семян и других ресурсов. Кроме того, роботизированное зрение оберегает технику от аварий — механизатор будет заранее предупрежден о помехах на пути следования: людях, машинах и столбах. Агропредприятия увидели примеры работы автопилотов, познакомились с отзывами пользователей, получили подробные ответы на свои вопросы.

«Липецкий агропромышленный комплекс – инновационная отрасль, которая постоянно модернизируется. В том числе благодаря этому наш небольшой по площади регион демонстрирует внушительные достижения в сельском хозяйстве и входит в ТОП-15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Беспилотные агротехнологии – перспективное направление, которое мы хотим развивать. Это позволит не только повысить эффективность АПК, но и создать научную площадку, заниматься исследовательской деятельностью. А это современные рабочие места для инженеров и программистов – те специальности, на которые мы ориентируем нашу молодёжь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В сентябре на базе Елецкого колледжа инновационных технологий откроется площадка для испытания и обслуживания беспилотной агротехники. Здесь будут готовить специалистов, работающих на «умных» тракторах и комбайнах. Студенты, осваивающие профессию трактористов-машинистов, будут изучать управление и обслуживание агротехники с ИИ.

Соглашение о создании тест-площадки было подписано между правительством региона, крупнейшим поставщиком сельхозтехники «Липецкоблснаб» и компанией Cognitive Pilot 25 июля. Стороны рассчитывают, что новое партнерство позволит вывести сельское хозяйство на новый уровень цифровизации, повысить производительность труда и снизить роль человеческого фактора при выполнении работ.

До конца августа 2024 года в регионе пройдут еще 15 образовательных мероприятий программы «Умный хлеб», в которых примут участие более 500 представителей агропредприятий области. Все семинары являются бесплатными для их участников. По их итогам будет сформирован информационный интернет — ресурс с накопленной базой знаний по темам современных технологий точного земледелия, цифровых решений, технологий ИИ и роботизации в АПК. Его разработку планируется завершить к январю 2025 года.